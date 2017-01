Politici in beeld in Fotogalerie De Gang

Foto Herman Heijn Carolien Sikkenk fotografeert Marianne Thieme

HAARLEM - In Fotogalerie De Gang in de Grote Houtstraat is binnenkort een bijzondere expositie te zien. Dertig fotografen zijn uitgenodigd om een aansprekend portret van (oud)politici te leveren die tentoongesteld gaan worden tijdens de expositie ’Kies de fotograaf - Politici in beeld’.

Door Leontien van Engelen - 20-1-2017, 8:09 (Update 20-1-2017, 8:09)

Dertig verschillende politici in dertig verschillende stijlen zijn van 6 februari tot en met 15 april te bekijken. Aanleiding voor deze tentoonstelling zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Predikant Herman Heijn van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem, waar Fotogalerie De Gang...