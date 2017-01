Tas terug dankzij chauffeurs

Foto Richard Stekelenburg Chauffeur André Handgraaf geeft Willeke haar tas terug.

HAARLEM - Dankzij behulpzame buschauffeurs van Arriva heeft Willeke Koldenhof haar tas terug.

Door Judy Nihof - 19-1-2017, 12:12 (Update 19-1-2017, 12:18)

,,Helden zijn het’’, constateert de 25-jarige Haarlemse modeontwerpster die woensdagochtend in Hillegom uit bus 50 stapt en daarbij haar tas vergeet.

Als de bus is weggereden, grijpt ze naar haar lege schouder. Geen tas. Weg betaalpasjes. Weg 120 euro aan contant geld. ,,Normaal heb ik nooit contanten bij me. Maar ik had net geld gekregen voor een paar kersttruien die ik had gemaakt.’’

In paniek belt Koldenhof de klantenservice, met de vraag of de medewerkers de chauffeur van bus 50 wellicht kunnen traceren. De afdeling kan echter weinig voor haar doen. ,,Ik kon melden wat ik verloren was. Dan zou ik worden gebeld als de tas bij ’gevonden voorwerpen’ zou zijn afgeleverd.’’

Chauffeurs

Daarop besluit Koldenhof om chauffeurs van voorbijkomende bussen te vragen om hulp. Zij reageren begripvol. Een chauffeur belt met de verkeersleider, die weet welke chauffeurs op welke bussen rijden. Al snel blijkt dat chauffeur André Handgraaf uit Katwijk aan Zee de tas heeft gevonden. Om 13.27 uur arriveert hij op het station in Haarlem, krijgt Koldenhof te horen. Daar kan hij de Haarlemse haar tas teruggeven.

Handgraaf ontdekte de tas op een stoel toen hij de bus overnam van een collega. Mensen laten wel vaker iets achter, zegt de chauffeur. ,,Handschoenen bijvoorbeeld. Ik heb nog niet eerder een tas gevonden. Maar ik werk dan ook pas een half jaar als buschauffeur.’’

Hoe Koldenhof haar tas kon vergeten? ,,Ik moest naar de tandarts in Hillegom, maar ik herkende de route niet van bus 50. Ik ben naar voren gelopen om de chauffeur de weg te vragen, zonder mijn tas mee te nemen, en daarna ben ik uitgestapt. Volgens mij reed de bus anders dan normaal. Maar misschien was ik wel gewoon een beetje in de war.’’