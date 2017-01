Auto vliegt in brand op Prinsen Bolwerk in Haarlem

Foto: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Op het Prinsen Bolwerk in Haarlem staat er donderdagochtend een auto in brand. De weg is daarom in beide richtingen tijdelijk afgesloten.

Door Jan Balk - 19-1-2017, 10:03 (Update 19-1-2017, 10:31)

De politie meldt de autobrand op Twitter