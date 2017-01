Faunabescherming geeft strijd niet op

VERVOLG VOORPAGINA - De teleurstelling bij de stichting De Faunabescherming is groot, nu de weg vrij is voor het afschieten van drieduizend van de circa vierduizend damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Door Judy Nihofj.nihof@hollandmediacombinatie.nl - 18-1-2017, 20:02 (Update 18-1-2017, 20:02)

Pauline de Jong, woordvoerder van De Faunabescherming, baalt van de uitspraak van de Raad van State. ,,Al zagen we wel aankomen dat dit een moeilijke zaak zou worden. Dat leer je wel met rechtszaken: de overheid wordt toch vaak in het gelijk gesteld.’’ Toch geeft De...