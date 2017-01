Woonlasten dalen meer dan elders

Illustratie Max Sipkes

HAARLEM - De woonlasten in Haarlem dalen voor het tweede achtereenvolgende jaar met 3,6 procent, dat is meer dan in andere gemeenten in Nederland.

Door Annalaura Molducci - 18-1-2017, 16:57 (Update 18-1-2017, 16:57)

Gemiddeld dalen de woonlasten in de 38 grote gemeenten met 0,2 procent dit jaar. Haarlem springt daar dus uit. Vorig jaar waren de woonlasten al met twee procent gedaald, nu komt daar nog eens 1,6 procent bij. De woonlasten worden gevormd door afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting, de waarde van een koophuis. Het streven van de gemeente is...