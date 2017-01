B en W: ’Unieke kans niet laten schieten’

HAARLEM - ,,Het is een fantastische kans voor Haarlem en de risico’s voor de gemeente zijn heel klein’’, verzekert burgemeester Jos Wienen. Reden voor B en W om vorige week unaniem te kiezen voor de aankoop van de Koepelgevangenis en die daarna door te verkopen aan Panopticon. Wienen: ,,Het is een unieke kans voor de stad, die willen we niet laten schieten.’’

Verantwoordelijk wethouder Jeroen van Spijk heeft het uitgezocht. ,,Hoe vaak doet de kans op een universiteit in Haarlem zich voor?...