Auto beschadigd door brand in Haarlem

HAARLEM - In de Van Konijnenburgstraat in Haarlem is in de nacht van dinsdag op woensdag een geparkeerde auto in brand gevlogen. De brandweer heeft de brand geblust.

Door Jan Balk - 18-1-2017, 7:15 (Update 18-1-2017, 7:15)

Een aan een lantaarnpaal hangende prullenbak stond in de brand. Nadat de brandende prullenbak op de grond was gevallen, vatte de band van de geparkeerde wagen vlam.

Even voor 02:30 uur werd de brandweer opgeroepen om het vuur te blussen. Doordat de brand snel was ontdekt, kon de schade aan de auto beperkt blijven.

Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie onderzoekt de zaak.