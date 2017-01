Zeehond 57 gaat met ’pensioen’

Foto: EHBZ

ZANDVOORT - Regelmatig was hij te zien op de stranden van Bloemendaal en Zandvoort. Maar daar is zondag een eind aan gekomen. Zeehond 57 wordt naar een ’rustig wad’ gebracht, meldt de Reddingsbrigade Bloemendaal.

Door Internetredactie - 17-1-2017, 19:25 (Update 17-1-2017, 19:29)

Het dier verdient een onbezorgde oude dag, schrijft de Reddingsbrigade Bloemendaal op hun website.

Zijn regelmatige verschijning op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal kon op veel bekijks rekenen. Ook kwamen er regelmatig meldingen binnen dat het dier op het strand zou zijn aangesppoeld en hulp nodig had, terwijl dit niet zo was. Zeehond 57 was enkel even aan het uitrusten.

Melding

Zondag kwam er weer een melding binnen. Na overleg met onder andere EHBZ (Eerst Hulp bij Zeehonden) is besloten het dier op te halen en naar een wad te brengen om in alle rust ’te kunnen genieten van zijn pemsioen’. De commotie die na de meldingen ontstond zouden een stressvolle werking hebben op de zeehond.

Na onderzoek wordt het dier losgelaten op een rustige plek.