Waarom heb je Sjeddy vermoord? Hij was uniek

HAARLEM - Het was de eerste confrontatie tussen de vader die zijn 22-jarige zoon door geweld verloor en de man die daarvan verdacht wordt. ,,Waarom heb je Sjeddy vermoord? Mijn kind was uniek.’’

Door Jacob van der Meulen - 17-1-2017, 17:42 (Update 17-1-2017, 17:42)

Taher Ibrahim wilde dinsdag antwoord op verschillende vragen, maar hij kreeg ze niet. Niet op de directe vragen aan Ricardo L. En niet op de vraagtekens die hij stelde bij de rechtstaat. ,,Elke keer komt deze jongen bij de rechter terecht en gaat weer naar buiten. Jullie sturen hem weer en elke keer komt hij weer terug. Als hij een keer goed wordt gestraft komt hij niet terug. Nu moet iedereen pijn lijden.’’

Tijdens de vier dagen durende strafzaak kwamen dinsdag de nabestaanden, de slachtoffers en de officieren van justitie aan het woord. Verder werd ook veel duidelijk over de persoonlijke omstandigheden van de drie verdachten die in samenspel met drank en drugs die nacht een geweldsexplosie veroorzaakten.

Roxanne O. gebruikt vanaf haar dertien al alcohol, kreeg op zeventiende een kind en gebruikt vanaf haar achttiende cocaïne. De wat minder begaafde vrouw leidt van de drie nog het normaalste leven: heeft een baan en zorgt voor de kleine.

Layminda van Z. heeft eveneens een kind. Ook zij gebruikt alcohol en cocaïne. Ze heeft agressieproblemenmaar wordt volledig toerekeningsvatbaar geacht.

Dan Ricardo L. De rechtsstaat kan niet met hem uit de voeten. Dat signaleerde de vader van Sjeddy al en dat blijkt ook uit zijn nog korte verleden. Hij (25) is veroordeeld voor diefstal met geweld, zware mishandeling, bedreiging en brandstichting. Er is sprake van problematisch alcohol- en drugsgebruik. Hij weet zich steeds aan door rechters opgelegde behandeling te onttrekken door zijn advocaat hoger beroep te laten aantekenen. ,,Hij heeft geen enkele behandeling afgemaakt die het recidiverisico had kunnen beperken’’, concludeerde de rechtbank die dinsdag aan hem vroeg: ,,Wat moet er nu gebeuren?’’ Hij antwoordde: ,,Daar ga ik geen antwoord op geven.’’

Veel verklaringen over die avond werden bepaald door drugs, drank en emoties. Verder werden handen boven elkaars hoofden gehouden en verklaringen gewijzigd. Voor de uiteindelijke veroordeling van de drie verdachten is het voor de rechtbank dus vooral belangrijk om te kijken binnen het kader van de feiten die onweerlegbaar zijn vastgesteld. Het openbaar ministerie stelt dan vast dat Layminda via de telefoon een knallende ruzie uitvecht met Martin L. die vreemd zou zijn gegaan met Roxanne O. L. zegt dat hij wel langs wil komen om dat uit te praten. Op dat moment worden de messen al geslepen op het feestje dat Layminda bijwoont bij de vriend van Roxanne in de Amsterdamsebuurt. Als Martin uiteindelijk arriveert bij de Zomerkade, volgen drie vrienden hem op afstand. Ze komen Layminda, Roxanne en Ricardo tegen. Er wordt op Martin en diens ongewapende vrienden ingestoken. Sjeddy overlijdt ter plekke. Diverse getuigen omschrijven de gewelddadige rollen die vooral Layminda en Ricardo in het gevecht speelden. Roxanne leek onbewapend en schreeuwde vooral. Ricardo L. heeft over zijn rol steeds verklaringen afgelegd die strijdig zijn met de feiten, aldus het openbaar ministerie.

Het proces wordt donderdag vervolgd en is live te volgen via haarlemsdagblad.nl