Sjeddy-zaak: 10 jaar

HAARLEM - Hoofdverdachte Ricardo L. (25) moet van het openbaar ministerie tien jaar de cel in voor de doodslag op Sjeddy Taher Ibrahim. Medeverdachte Layminda van Z. (21), eveneens uit Haarlem, hoorde dinsdag vijf jaar eisen.

Door Jacob van der Meulen - 17-1-2017, 16:47 (Update 17-1-2017, 16:57)

Openbaar ministerie komt met hoge eisen voor doodslag

Een derde verdachte in de rechtszaak, Roxanne O. (21), wordt een ondergeschikte rol toegedicht in de dramatische gebeurtenissen in de Nieuwjaarsnacht van 2016. Het openbaar ministerie eiste tegen haar negen maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk.

De hoge eis tegen Ricardo L. wordt mede bepaald door het grote aantal geweldsdelicten dat hij eerder pleegde. Voor het openbaar ministerie staat vast dat hij de bewuste nacht de messteek uitdeelde die Sjeddy op 22-jarige leeftijd dodelijk in het hart trof. Op het mes dat werd gebruikt werden zijn DNA aangetroffen en botsporen van Sjeddy. Getuigen hebben hem die nacht op de Zomerkade ook met een mes zien zwaaien en steken uitdelen.

Centrale rollen in de escalatie van het geweld speelden Layminda van Z. en Roxanne O. Onder invloed van alcohol, cocaïne en andere drugs wilden ze hun gram halen op een vriend van Sjeddy. Nadat deze Martin L. was neergestoken, richtte het geweld zich op diens drie vrienden, onder wie Sjeddy.