De Olifant-jury zoekt hulp

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Winnaars 2016: Daan van der Valk, Bert Bunschoten (Het Volk) en Steef de Jong .

HAARLEM - In mei staat de feestelijke uitreiking van De Olifant weer op het programma. De kunst- en cultuurprijs van Haarlems Dagblad en IJmuider Courant is in het leven geroepen om een persoon te eren die een positieve invloed heeft op het cultuurklimaat in Zuid-Kennemerland.

Door Leontien van Engelen - 17-1-2017, 14:38 (Update 17-1-2017, 15:30)

Wie moet in aanmerking komen voor de kunst- en cultuurprijs van de krant?

Vorig jaar ging de juryprijs naar theatermaker Steef de Jong, terwijl het publiek koos voor boekenvakman Daan van der Valk. De tweejaarlijkse oeuvreprijs werd in 2016 door de jury toegekend aan de jubilerende toneelgroep Het Volk.

De jury gaat zich binnenkort beraden welke vijf kandidaten in 2017 genomineerd zullen worden voor de jury- en de publieksprijs. Dit jaar roepen wij de hulp in van de kunst- en cultuurminnende lezer. Wie mag de jury volgens u niet vergeten?

Met uw suggesties brengt u de jury wellicht op een briljant idee. Let op: eerdere winnaars van De Olifant kunnen uiteraard niet opnieuw genomineerd worden.

Mail

Stuur uiterlijk zondag 29 januari een mail met de naam van degene waarvan u vindt dat hij of zij in aanmerking zou moeten komen voor een nominatie met een korte motivatie van maximaal 150 woorden naar: desmaakvanhaarlem@haarlemsdagblad.nl, onder vermelding van Voordracht kandidaat Olifant 2017. Er wordt door de jury niet gecorrespondeerd over aangedragen kandidaten.

Wie uiteindelijk de vijf genomineerden zijn waarop gestemd kan worden voor De Olifant 2017, wordt in april in deze krant bekend gemaakt.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!