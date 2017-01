Willem de Winter bij Sociëteit Vereeniging

Archieffoto United Photos/Remco van der Kruis Willem de Winter

HAARLEM - De Sociëteit Vereeniging aan de Zijlweg 1 in Haarlem krijgt zondagmiddag 22 januari Willem de Winter op bezoek.

Door Leontien van Engelen - 17-1-2017, 15:44 (Update 17-1-2017, 15:44)

De Winter is hét gezicht van de Haarlemse Kunsthandel Wisselingh & C, maar ook van het televisieprogramma Tussen Kunst & Kitsch. Leden van de Sociëteit laten zondagmiddag hun kunstwerken taxeren. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in kunst en die wil weten hoe een taxatie in zijn werk gaat.

De middag begint om twee uur. In het eerste uur vertelt De Winter over de nationale en internationale kunsthandel en wat er zoal bij het programma Tussen Kunst & Kitsch komt kijken. Na de pauze beoordeelt hij de door de leden van Sociëteit ingebrachte werken, waarbij de eigenaar in het kort iets vertelt over het werk en wat er zo bijzonder aan is.

Vijftien werken

Er worden zondag maximaal vijftien werken beoordeeld. De taxatiemiddag duurt tot ongeveer half vijf. Toegang leden 7,50 euro, niet-leden 10 euro. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via aanmelden@societeitvereeniging.nl.