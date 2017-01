’Kap voor lucht en licht in Groenendaal’

sjaak smakman Groenendaal.

HEEMSTEDE - Het terugbrengen van licht, lucht en ruimte en meer variatie in soorten zijn de redenen voor de kap van vooral esdoorns en beuken in het Groenendaalse bos.

Door Sjaak Smakman - 17-1-2017, 13:20 (Update 17-1-2017, 13:20)

De bomenkap heeft volgens PvdA’er Johan Maas veel vragen opgeroepen bij bezoekers van het bos.Volgens wethouder Heleen Hooij is de kap onderdeel van het onderhoudsplan voor het bos en zijn ook de afgelopen jaren al de nodige bomen gekapt. Dat er op een aantal plekken flinke gaten vallen, komt volgens haar door de opgelopen onderhoudsachterstand. Daardoor moet er her en der soms flink worden ingegrepen. Het gaat vooral om esdoorns en beuken, snel groeiende boomsoorten die de ruimte voor langzamer groeiende soorten zoals eiken opsouperen. Ook houden ze veel licht van de grond weg, waardoor er een eenzijdig donker bos ontstaat. Licht, lucht en ruimte terugbrengen is het uiteindelijke doel van de bomenkap.

Met het kaphout worden stukjes van het bos vervolgens afgeschermd. Ook dat wordt volgens Hooij bewust gedaan, onder meer om nieuwe aanplant te beschermen of juist spontaan opkomende struiken en bomen de ruimte te geven.