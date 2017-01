Via de Passarel naar ’Amsterdam Beach’

ZANDVOORT - Als onderdeel van de opknapbeurt van de Koper Passerel - de verbinding tussen Zandvoortse Stationsplein en boulevardgebied - zijn aan weerszijden blokken steen geplaatst met daarin ingebeiteld de opschriften: ’Amsterdam Beach’ en ’Zandvoort aan Zee’.

Door Richard Stekelenburg - 17-1-2017, 11:58 (Update 17-1-2017, 11:58)

De term ’Amsterdam Beach’ is en blijft een aantal Zandvoorters een gruwel, zo blijkt ook nu weer. De aanduiding langs de Koper Passerel was voor sommigen van hen reden een klacht in te dienen bij de gemeente. Ook op diverse internetfora klinkt kritiek: ’Amsterdam Beach, een term die ons en velen met ons de nekharen doet rijzen. Een term die de lading niet dekt en die de sterke merknaam Zandvoort schaadt’, zo schrijft iemand.

De kritiek is voor de gemeente allerminst reden om de tekst weer te schrappen. De aanduiding past in een geheel aan uitingen die vooral de niet-Europese toerist gemakkelijker de weg naar Zandvoort moet doen vinden, zo laat een woordvoerder weten.

Zo reed afgelopen zomer een bus van Connexxion tussen Amsterdam en Zandvoort met speciale stickers om reclame te maken voor ’Amsterdam Beach’.