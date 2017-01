Entree Zandvoort flink op de schop

ZANDVOORT - Al direct vanuit het station van Zandvoort rol je momenteel het zand in. Het strand leek nog nooit zo dichtbij. Maar dat is tijdelijk.

Door Richard Stekelenburg - 17-1-2017, 11:54 (Update 17-1-2017, 11:54)

De opknapbeurt van het Stationsplein en de Koper Passerel is inmiddels in volle gang. In de zandbak voor het stationsgebouw wordt derhalve volop gegraven en met zand geschoven.

De herinrichting is onderdeel van het project Entree Zandvoort dat dorp en strand beter op elkaar moet laten aansluiten. Eerder werd in dat kader al de Eltzbacherstraat heringericht, het...