Man probeert vrouw te ontvoeren in Haarlem

Foto: ANP

HAARLEM - In een appartementencomplex aan de Laan van Berlijn in Haarlem is in de nacht van maandag op dinsdag een 31-jarige man aangehouden. De verdachte had geprobeerd om een vrouw tegen haar wil mee te nemen.

Door Jan Balk - 17-1-2017, 11:30 (Update 17-1-2017, 11:36)

De man was op bezoek geweest bij een vriendin in een appartement en ging naar buiten. In de lift van het complex kwam hij vervolgens een vrouw tegen.

De verdachte viel de vrouw aan en probeerde haar mee te nemen. Door gegil van het slachtoffer werden medebewoners gealarmeerd. Zij schakelden de politie in.

De vrouw was er ondertussen in geslaagd om los te komen en ergens naar binnen te vluchten. De Haarlemmer is gearresteerd.

Zijn kleding werd in beslag genomen voor onderzoek en de vrouw heeft aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaak.