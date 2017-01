Boekpresentatie Jolanda Withuis afgelast

HEEMSTEDE - Het interview dat Ad van Liempt woensdag 18 januari in De Luifel in Heemstede met Jolanda Withuis zou hebben over haar biografie Juliana, gaat niet door. Withuis is verhinderd door ziekte.

Er zal een nieuwe datum worden geprikt voor de door WIJ Heemstede in samenwerking met Boekhandel Blokker georganiseerde boekpresentatie.