Lange rijen bij station Haarlem

Foto: Frans van den Berg Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Er stonden dinsdagochtend lange rijen bij station Haarlem. Dit had onder meer te maken met de stroomstoring in Amsterdam.

Door Jan Balk - 17-1-2017, 9:47 (Update 17-1-2017, 10:46)

De stroomstoring is opgelost, maar het treinverkeer had nog lang last van de naweeën. Daarnaast reden er tussen Uitgeest en Alkmaar geen treinen in verband met een aanrijding met een persoon. Door alle problemen stonden er lange rijen bij de bussen.

Inmiddels zijn de verstoringen voorbij. Er moet nog wel rekening gehouden worden met een langere reistijd.