’Stationsplein in Haarlem glad en gevaarlijk’

Árchieffoto Voorzichtig rijden op het Stationsplein in Haarlem

HAARLEM - Buschauffeurs die dagelijks over het Stationsplein in Haarlem rijden, hopen dat de gladde, rammelende bestrating snel wordt vervangen door een betonvloer. Het is gevaarlijk om bij glad weer over die klinkers te rijden, oordelen de chauffeurs. ,,Je gaat schuiven en glijden in de bus.’’

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 17-1-2017, 9:00 (Update 17-1-2017, 9:00)

De chauffeurs, die liever niet met hun naam in de krant komen, zijn niet blij het uitstel van de renovatie waartoe de gemeenteraad afgelopen donderdag besloot. De gemeenteraad wil eerst nog enkele onderzoeken afwachten, om er...