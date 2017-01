Biologisch broodje bal van Edje

United Photos/Paul Vreeker Charlotte Verburg met achter haar moeder Edje naar wie de zaak is vernoemd.

HAARLEM - De broodjeszaak van Charlotte Verburg loopt in de eerste maand na de opening als een trein. Haar zaak genaamd ’Het Kadetje van Edje’ is volgens haar de eerste biologische broodjeszaak in Haarlem. Charlotte en haar moeder Edje zijn ontzettend blij met het succes.

Door Bas Beekmanb.beekman@hollandmediacombinatie.nl - 16-1-2017, 21:00 (Update 16-1-2017, 21:00)

„Wilt u een broodje? Of iets te drinken? Ga maar rustig zitten hoor, ik kom zo bij u.” Iedereen krijgt een hartelijke ontvangst van Charlotte als ze de kleine broodjesbar aan de Lange Veerstraat binnen lopen. Van...