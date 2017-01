Cabaretier Silvester Zwaneveld maakt wetenschap toegankelijk

Foto Bram Jonker Silvester Zwaneveld: ,,In Een kleine geschiedenis van bijna alles neem ik één groot wetenschappelijk feit en doe daar cabaret tussendoor.’’

HAARLEM - „Ik heb ’m wel geknepen, want als hij ’nee’ had gezegd, oooh shit!’’ Silvester Zwaneveld heeft bedacht om een wetenschappelijk boek van de Amerikaanse schrijver Bill Bryson te bewerken tot cabaretprogramma. In de bestseller ’Een kleine geschiedenis van bijna alles’ komen onderwerpen aan bod als sterrenstelsels, atomen en Einstein.

Door Jan J. Pieterse - 16-1-2017, 17:13 (Update 16-1-2017, 17:13)

„Dat ik uiteindelijk toestemming kreeg, was fantastisch. Dat had ik niet verwacht, want het was een heel gedoe. Via de Nederlandse, Engelse en Amerikaanse uitgevers kregen we een ’doe het maar’....