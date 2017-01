Grote vriendelijke reus

HAARLEM - Een dag nadat Ben in zijn slaap is overleden – waarschijnlijk aan een hartstilstand - staan op de facebook van café Studio (Haarlem) al 379 reacties.

Door Jacqueline Schadee - 16-1-2017, 10:15 (Update 16-1-2017, 11:04)

Honderden mensen uit Haarlem en omstreken, onder wie veel jongeren, zijn geschokt door zijn plotselinge dood.

Zo’n twintig jaar lang was Ben ’sfeerbewaker’ - géén portier of bouncer - bij café Studio, door de week werkte hij als beveiliger bij het Nova College aan de Zijlweg. Een imposante gestalte van 1.95 m lang en circa 150 kilo: geen vet, louter spieren. ’Nee, nee, nee, niet Ben!’ schrijft iemand op Facebook, ’Met wie moet ik nou voor de deur knuffelen?’.

Ben wordt in 1943 geboren op Aruba. Hij groeit op bij zijn vader, die bij de Antilliaanse raffinaderijen werkt. Op zijn 21e komt hij naar Nederland en gaat bij vliegtuigbouwer Fokker aan de slag als schilder, wat hij welgeteld drie maanden volhoudt.

Ben gaat, net als hij deed op Aruba, werken in de horeca. Dat past beter bij zijn sympathieke en menslievende karakter. Als barman bij Hotel-Restaurant Delicia in Zandvoort wordt hij op slag verliefd op de mooie, blonde Elles. Het stel trouwt en verhuist naar Heemstede, waar Ben bij het Hof van Heemstede gaat werken. Ze krijgen twee kinderen, Maureen en Anthony.

Hoewel Ben zielsveel van zijn vrouw en kinderen houdt, past het gezinsleven niet bij hem: zijn vrijheid is hem te dierbaar. Als de kinderen 11 en 12 jaar zijn, verlaat hij het gezin. Op Elles’ aanraden volgt Ben een opleiding tot beveiliger bij de NVD en in 2003 kan hij aan de slag bij het Nova College.

„Ons gebouw aan de Zijlweg was net geopend”, memoreert directeur Ton Paffen. „We kregen 2500 leerlingen onder één dak en er werd ontiegelijk veel gestolen. We hadden dringend een stevige beveiliger nodig.”

Zonder pardon

Voor dag en dauw staat Ben bij de slagboom van de parkeerplaats en begroet iedereen met een vriendelijke woord of een grap. Later op de dag staat hij in de hal.

„Hij wist precies de goede toon te treffen bij de jongeren. Ben respecteerde iedereen en iedereen respecteerde hem”, aldus Ton.

Maar Ben is meer dan een beveiliger. Een blik van hem door het raampje van de collegezaal is genoeg om een rumoerige groep tot bedaren te brengen. Fout geparkeerde scooters legt hij zonder pardon aan de ketting, waarna de bezitters door het stof kruipen om hun voertuig terug te mogen.

Toen een collegezaal na de les eens bezaaid was met troep, stopte Ben alles in een vuilniszak. Diezelfde vuilniszak kiepert hij een week later voor in de collegezaal om. „Dit waren jullie vorige week vergeten”, zegt hij droogjes. En bij de jaarlijkse modeshow reikt hij, gevat en charmant, de prijzen uit.

In de hal van het Nova College liggen nu twee dikke gedenkboeken vol condoleances op een koffietafel. Naast het officiële boeket staat een bekertje met rozen. ’Waak nog maar over ons, lieve Ben’ staat op het briefje ernaast.