Wijkraden Haarlem bang voor positie in de stad

HAARLEM - Wijkraden in Haarlem zijn bang dat hun invloed in de stad minder groot wordt, nu de gemeente geld voor leefbaarheid en bewonersondersteuningsbudget ook wil gebruiken voor bewonersinitiatieven.

Door Annemieke Windt - 15-1-2017, 17:26 (Update 15-1-2017, 17:26)

Het college wil op die manier ervoor zorgen dat bewoners die initiatieven in de wijk willen ontplooien eenvoudiger aanspraak kunnen maken op subsidies. Nu is het nog zo dat wijkraden een budget krijgen, maar dat dat in de praktijk heel vaak niet wordt uitgegeven.

Tijdens een vergadering van de commissie Bestuur donderdag werd duidelijk...