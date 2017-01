Aanschuiven bij het Dichtersontbijt in de Philharmonie

HAARLEM - Liefhebbers van de dichtkunst kunnen donderdag 26 januari om 07.30 uur aanschuiven voor een smakelijk Dichtersontbijt in de Philharmonie.

Door de redactie - 16-1-2017, 8:02 (Update 16-1-2017, 8:02)

Tjitske Jansen en Lucas Hirsch dragen voor uit eigen werk. Cabaretier Johan Hoogenboom, stadsdichter Willemien Spook en presentator en puntdichter Jan J. Pieterse completeren het ochtendprogramma.

Hoewel het risicovol is om Lucas Hirsch (1975) en Tjitske Jansen (1971) met elkaar te vergelijken is sprake van enige verwantschap tussen de twee. Beiden gaan in hun werk vaak tot de rauwe kern van hun persoonlijke leven en sparen zichzelf niet. Humor is daarbij een belangrijk wapen. Bovendien zijn beide schrijvers uitstekende performers die optredens beschouwen als onderdeel van hun literaire bestaan.

Puntdichter Jan J. Pieterse presenteert de ochtend. De kersverse Haarlemse stadsdichter Willemien Spook maakt haar debuut tijdens het Dichtersontbijt en cabaretier Johan Hoogenboom maakt de ochtend compleet met zijn uit het leven gegrepen liedjes.

Kaarten (18 euro) zijn verkrijgbaar via www.theater-haarlem.nl