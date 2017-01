Kat na aanrijding mogelijk het water in geschopt

Foto: ANP

HAARLEM - Een kat is zaterdag nadat hij werd aangereden in de omgeving van de Spiegelstraat in Haarlem mogelijk het water in geschopt. Het diertje was door de aanrijding verzwakt en verdronk.

Door Internetredactie - 15-1-2017, 12:42 (Update 15-1-2017, 12:42)

De eigenaar beweerde dat het diertje na de aanrijding door iemand het water in is geschopt of gegooid. Vermoedelijk werd het dier dus mishandeld.

Om dit uit te sluiten onderzoekt de dierenpolitie de zaak. Het lichaam van de kat is daarom aangeboden aan een forensisch dierenarts.