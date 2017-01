Automobilist raakt te water na uitwijkactie Heemstede

Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HEEMSTEDE - Een automobilist is zaterdagmiddag gewond geraakt bij het uitwijken van een tegemoet komende auto op de Leidsevaartweg in Heemstede. De man kwam met zijn voertuig in het water terecht.

De man kon snel aan wal komen, maar moest na controle wel naar het ziekenhuis. Brandweerlieden hebben het voertuig op de kant getrokken. De Leidsevaartweg was na het incident in beide richtingen afgesloten.

Het voertuig waar de man voor moest uitwijken is na het incident gewoon doorgereden.