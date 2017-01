Raja Alouani is Haarlemse van het Jaar

Raja Alouani is Haarlemse van het Jaar. Naast haar Anouk Kragtwijk en Bill Meijer van Haarlems Dagblad

HAARLEM - Raja Alouani is Haarlemse Vrouw van het Jaar geworden. Dat is vrijdagavond bekendgemaakt in Sociëteit Vereeniging aan de Zijlweg in Haarlem. Zij kreeg meer dan duizend stemmen.

Door Leontien van Engelen - 13-1-2017, 19:25 (Update 13-1-2017, 19:31)

In totaal werden er ongeveer 3500 stemmen uitgebracht. Met de eretitel Man of Vrouw van het Jaar zet Haarlems Dagblad mensen in de schijnwerpers die in 2016 belangrijk zijn geweest in Haarlem en omgeving.



Raja Alouani van de stichting Zohor helpt Marokkaanse en Arabische vrouwen.