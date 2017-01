’Het grote verlies beheerst alles’

Archieffoto Jacob van der Meulen De plek waar Sjeddy overleed ontwikkelde zich tot ontmoetingsplaats.

HAARLEM - Exact op het moment dat zijn zoon dodelijk werd gestoken, schrok Taher Ibrahim in de nieuwjaarsnacht wakker. ,,Ik ging naar de kamer en liep steeds heen en weer. Wat is er gebeurd, vroeg ik me af. In de ochtend stonden twee agenten voor de deur om te vertellen dat Sjeddy niet meer leefde.’’

Door Jacob van der Meulen - 14-1-2017, 9:00 (Update 14-1-2017, 9:00)

Ik spreek Taher Ibrahim de dag nadat zijn geliefde zoon 24 jaar had moeten worden. Op de bank in de woning in Europawijk zit een gebroken man....