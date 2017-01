Raketmotoren in Velsertunnel

United Photos/Paul Vreeker Ron van den Ende in de controlekamer van Rijkswaterstaat. ,,We houden de tunnels en snelwegen dag en nacht in de gaten.’’

VELSEN - Het is een nachtmerrie: een brand met grote rookontwikkeling in de tunnel. Bij de grootscheepse renovatie van ’s lands oudste snelwegtunnel is vanzelfsprekend met brandende auto’s rekening gehouden. Voor calamiteiten zijn standaardprocedures, aldus Ron van den Ende van Rijkswaterstaat. Hij is hoofd tunnelbeheer van de vijf rijkstunnels in Noord-Holland.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 13-1-2017, 21:00 (Update 13-1-2017, 21:00)

Bij een brand moeten de automobilisten hun auto’s snel verlaten. De autoportieren moeten open blijven met de sleutels in het contact. De bestuurders krijgen deze opdracht via geluidsinstallaties en moeten zich...