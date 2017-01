Rechter: Verdachte Sjeddyzaak weer vrij

Foto ANP

HAARLEM - Ricardo L. (25), een van de drie verdachten in de zaak van Haarlemmer Sjeddy Taher Ibrahim, mag zijn proces net als de andere twee in vrijheid afwachten. Naar nu blijkt, werd hij kort voor de kerstdagen al onder voorwaarden vrijgelaten.

Door Jacob van der Meulen - 13-1-2017, 9:00 (Update 13-1-2017, 9:00)

Tijdens de laatste pro-formazitting in november was L., na een maand in vrijheid te hebben doorgebracht, weer vastgezet. Op dat moment had het hof geoordeeld dat er onvoldoende bewijs was voor de verdenking van doodslag op Sjeddy. Bleef over een...