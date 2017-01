Wethouder Bloemendaal: ’Burger koopt hier niks voor’

Foto United Photos/Paul Vreeker Mark Janmaat bekijkt de scheuren in de hal van zijn huis aan de Zijlweg.

BLOEMENDAAL - Hoe kan het dat uitgerekend in een gemeente als Bloemendaal bouwprojecten regelmatig uit de bocht vliegen?

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 12-1-2017, 20:00 (Update 12-1-2017, 20:00)

Klassiek voorbeeld is de treurige gang van zaken op landgoed Elswoutshoek. Maar er waren meer bouwconflicten het afgelopen jaar: de geplande nieuwbouw bij Chapeau in Bloemendaal, commotie rond een appartementengebouw op Vijverpark in Overveen, de bouw van twee trafohuisjes pal voor iemands neus, en nu weer de ontwikkeling van het wijkje Bijduinhof naast Vijverpark.

