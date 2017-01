Afspraak Stationsplein Haarlem is en blijft geheim

Schade aan het natuursteen op het Stationsplein.

HAARLEM - De schikking die de gemeente Haarlem heeft getroffen met de aannemer die het natuursteen op het Stationsplein heeft aangelegd, blijft geheim. Ondanks een herhaald verzoek van Haarlems Dagblad om openbaarheid handhaaft het college de geheimhouding van het stuk.

Door Henk Geist - 12-1-2017, 19:08 (Update 12-1-2017, 19:08)

Haarlems Dagblad is een zogeheten WOB-procedure (Wet Openbaarheid Bestuur) begonnen omdat de krant meer duidelijkheid wil verkrijgen over wie er verantwoordelijk is voor de grote schade die is ontstaan aan het natuurstenen plaveisel.

Het natuursteen werd door aannemer D. van der Steen uit...