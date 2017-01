’Emilia Galotti is politiek sprookje’

Foto Sanne Peper Regisseur Maren E. Bjørseth : ,,Ik wil voorstellingen met tranen en confetti. Die mix is essentieel voor mij.”

HAARLEM - „Ik heb veel nagedacht over de vraag ’Wie is Emilia?’ Inmiddels weet ik dat ik dat antwoord niet ga vinden. Het verhaal zie ik nu vooral als een zoektocht van Emilia zelf.”

Door Jos Schuring - 13-1-2017, 7:03 (Update 13-1-2017, 7:03)

Regisseur Maren E. Bjørseth ensceneert Emilia Galotti van Gothold Ephraim Lessing uit 1772. De komende vier jaar is de uit Noorwegen afkomstige Bjørseth een van de vaste makers bij Toneelschuur Producties. Ze maakt er vier voorstellingen, waaronder twee in samenwerking met TA-2/Toneelgroep Amsterdam. Emilia Galotti is de eerste...