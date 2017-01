Voormalige V&D-pand doelwit inbrekers

HAARLEM - Drie Haarlemmers hebben in de nacht van woensdag op donderdag rond 1.30 uur ingebroken in het voormalige V&D-pand in Haarlem.

Door Internetredactie - 12-1-2017, 9:15 (Update 12-1-2017, 9:15)

Het alarm ging af. De politie was snel ter plaatse en zag het drietal door het pand lopen.

De verdachten zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Het gaat om twee mannen van 23 jaar en een 25-jarige vrouw.