Kritiek op klinkers in Velserstraat

HAARLEM - De gemeente Haarlem wijkt regelmatig af van haar eigen beleid door in plaats van asfalt, klinkers in een straat te leggen zoals bij de renovatie van de Velserstraat. Dat kan wel mooier zijn, maar het is ook gevaarlijk en oncomfortabel voor fietsers.

Door Annalaura Molducci - 11-1-2017, 17:53 (Update 11-1-2017, 17:54)

Dat schrijft René Rood van de Fietsersbond. Hij reageert op een ingezonden brief van een lezer in de krant van 3 januari die juist weer schrijft zo blij te zijn dat de keuze van het wegdek in de...