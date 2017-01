Kerstbomenverbranding Heemstede gaat gewoon door

HEEMSTEDE - De gemeente Heemstede heeft ondanks de slechte weersomstandigheden besloten om de kerstbomenverbranding toch door te laten gaan.

In Zandvoort stond er woensdag ook een kerstboomverbranding op de planning. Die is vanwege de zware wind afgelast.

Even leek het ook onzeker of de verbranding in Heemstede wel door zou gaan. Na goed overleg met de brandweer, is besloten dat de stapel kerstbomen iets kleiner wordt. Maar het festijn gaat wel gewoon door.

...