’LMS’ kladdert hele stad onder

HAARLEM - Als je erop gaat letten, word je gek. De afkorting ’LMS’ staat op zo veel plekken in Haarlem op muren en ruiten gekalkt, dat het je niet meer loslaat. Bij de Haarlemse politie regent het de laatste tijd aangiften. De recherche is een onderzoek gestart om de maker - of makers - te achterhalen.

Door Kees van der Lindenk.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl - 10-1-2017, 18:28 (Update 10-1-2017, 18:28)

Niet alleen in de binnenstad is de drieletterige afkorting overal te vinden, ook daarbuiten, tot in de Waarderpolder aan toe. Op regenpijpen, op NS-stations, op bruggen,...