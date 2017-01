Ouderen krijgen meer te zeggen over de zorg

HAARLEM - Ouderen kunnen meedoen aan een pilot waarbij zij zelf hun zorg kunnen bepalen. Iemand met een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) krijgt een standaardpakket zonder dat daarbij wordt gekeken naar de wensen van de ouderen. In de regio Kennemerland is het nu mogelijk voor ouderen om dit zo mogelijk zelf te veranderen.

Door Bas Beekman - 10-1-2017, 17:07 (Update 10-1-2017, 17:07)

In het huidige WLZ-systeem wordt er nog weinig gekeken naar de wensen van de ouderen, die bijvoorbeeld in een verpleeghuis wonen of thuiszorg krijgen. Verzekeringsmaatschappijen Zorg en Zekerheid en...