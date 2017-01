Recyclingsactie Haarlem helpt egels in nood

PR Foto

HAARLEM - Inwoners van de stad konden voor het goede doel een jaar lang kapotte elektrische apparaten inleveren bij het Milieuplein. Deze actie heeft de egelopvang duizend euro opgeleverd.

Door Bas Beekman - 10-1-2017, 17:06 (Update 10-1-2017, 17:09)

Wecycle heeft afgelopen jaar een actie georganiseerd om recyclen in Nederland te stimuleren. Gemeenten in het hele land hebben een lokaal goed doel gekozen waarvoor zij elektronische apparatuur ingezameld hebben. Haarlem koos na een voorverkiezing voor het egelopvang centrum. De stad eindigde op de tiende plek, waarmee een geldprijs van duizend euro is gewonnen voor de egels.

Hoewel het winnen van het geld als een verrassing kwam voor Dickie van Riemsdijk, de voorzitter van het egelopvang centrum, hebben zij er alles aangedaan om te zorgen dat de Haarlemmers hun elektronica inleveren bij de gemeente. „Wij zijn een kleine stichting met alleen maar vrijwilligers, maar we hebben wel een grote achterban die ons altijd fanatiek steunt. Deze mensen hebben wij gevraagd of ze hun elektronische afval netjes willen deponeren.”

Riemsdijk is ontzettend blij met het geld dat de Haarlemmers bij elkaar hebben gerecycled. „Wij hebben als stichting afgelopen jaar zo’n 300 egels opgevangen. Daar zijn medicijnen voor nodig, dus dit geld kunnen wij goed gebruiken.” De stichting wil het geld ook investeren in verbeteringen voor het gebouw aan de Van Oosten de Bruijnstraat. „Zo is het luchtbehandelingssysteem in het gebouw verouderd, daar zouden wij graag wat aan doen.”