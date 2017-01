Wouter Rutten (VVD) terug in raad Haarlem na vertrek De Jong

HAARLEM - Wouter Rutten volgt in de Haarlemse gemeenteraadsfractie van de VVD de opgestapte Rob de Jong op.

Door Max Sipkes - 10-1-2017, 16:27 (Update 10-1-2017, 16:37)

Fractievoorzitter Rob de Jong maakte eind vorige week zijn overstap naar de PVV bekend; hij staat voor die partij op plek 31 van de kieslijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Rutten maakte van 2009 tot 2014 ook deel uit van de Haarlemse VVD-fractie. Hij stond bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op plek zes van de kandidatenlijst. Aanvankelijk was hij op een onverkiesbare plaats gezet, door ingrijpen van leden werd hij hoger geplaatst. Rutten (47) wordt gezien als ’linkse’ VVD-er.

In het dagelijks leven is hij freelance communicatiemanager. Verder is hij vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting MEE & de Wering die zich inzet voor mensen met een beperking, voorzitter van het COC-Kennemerland en bestuurslid van debatcentrum De Pletterij. Hij wordt 26 januari als raadslid geïnstalleerd.