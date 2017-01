Over de doden: Een verschrikkelijke klap

HAARLEM - Al weken lang stapt de kleine Chloë met een foto van haar vader door het huis. Telkens als ze een auto op de oprit hoort, loopt ze naar het raam. ‘Papa!’ roept ze blij. Maar papa komt niet terug.

Door Jacqueline Schadee - 10-1-2017, 10:20 (Update 10-1-2017, 10:21)

Geboren: Eindhoven, 17 september 1964 Overleden: Haarlem, 28 november 2016

Paris Melis, plastisch chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis, is met zijn Mitsubishi Outlander op een boom langs de Westelijke Randweg gebotst.

Het is maandag 28 november, 8.55 uur. Paris is vanaf Chloë’s kinderdagverblijf op weg naar zijn werk. Zoals altijd neemt hij telefonisch de planning voor de komende week door met zijn assistente. Handsfree. Opeens reageert hij niet meer. Wat er precies is gebeurd, weet niemand. Remsporen zijn niet gevonden, een getuige zag de auto in de berm versnellen. Dr. Paris Melis heeft waarschijnlijk een beroerte gekregen en is met zijn lange lichaam voorover geklapt, zijn voet op het gaspedaal.

Paris groeit op in de Eindhovense Priamuslaan en wordt vernoemd naar de zoon van de Griekse koning Priamus: Paris. Op zijn dertiende belandt hij met een botvliesontsteking in het ziekenhuis. Met grote belangstelling volgt hij hoe de artsen hem er weer bovenop helpen. Als Paris na zes weken uit het ziekenhuis komt, staat zijn besluit vast: hij wordt chirurg. Het treft dat hij goed kan leren en graag uitblinkt: hij is een talentvol voetballer, later rugbyer, en wordt in militaire dienst commando.

Rode Kruis Ziekenhuis in rouw na overlijden dokter Paris Melis

Het plotseling overlijden van plastisch chirurg Paris Melis is hard aangekomen bij de medewerkers van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Melis kwam maandagmorgen om het leven na een auto-ongeluk op de Westelijke Randweg in Overveen.

Lees verder...

Na zijn studie medicijnen promoveert Paris op het sluiten van grote wonden. Hij gaat aan de slag als esthetisch plastisch chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis, waar hij brandwondenslachtoffers als van de Volendamse cafébrand helpt en wonderen verricht voor vrouwen met borstkanker.

“Dokter Melis heeft me mijn vrouwelijkheid teruggegeven”, schrijft een cliënte op een condoleance-site, ,,ik ben hem eeuwig dankbaar.” Paris wordt geroemd om zijn kundigheid en betrokkenheid. Uit het hele land komen mensen speciaal naar hem voor een hersteloperatie of cosmetische correctie.

Paris’ eerste huwelijk loopt stuk, maar in 2011 begint hij een nieuw leven met Brigitte, die hij op een congres in Istanbul ontmoet. Zijn dochter en zoon wonen een groot deel van de week bij hen in Heemstede. Als bekroning van hun geluk wordt in 2014 Chloë geboren. “We waren nog steeds smoorverliefd”, vertelt Brigitte. “Altijd maakten we plannen voor leuke dingen. Eten op het strand, naar de Efteling, samen op reis. Paris was een echte familieman. Hij is altijd een kwajongen gebleven. Als de kinderen gelukkig waren, was hij het ook.”

Ook op zijn werk slaat Paris nieuwe wegen in: hij wordt voorzitter van de Vereniging van Esthetisch Plastisch Chirurgen en treedt steeds vaker publiekelijk op tegen charlatans. Anderhalf jaar lang werkt hij mee aan de RTL-serie ‘Verminkt!’, over slachtoffers van malafide plastisch chirurgen. Het programma zou in januari op de buis komen, maar de eerste aflevering is uit piëteit met de familie uitgesteld tot mei.

Over de doden... is een wekelijkse rubriek waarin Jacqueline Schadee het leven beschrijft van onlangs overleden bekende en minder bekende mensen uit Haarlem en omstreken. Heeft u een suggestie voor iemand van wie u denkt dat hij of zij een postuum plekje in de krant verdient? Mail dan naar info@movingwords.nl