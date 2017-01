Verlenging ’Renaissance in Teylers’

Werk van Hendrick Goltzius

HAARLEM - De expositie Renaissance in Teylers in het Prentenkabinet van Teylers Museum in Haarlem is verlengd.

Zondag zou de laatste dag zijn geweest dat werken van zestiende-eeuwse kunstenaars uit de collectie te zien waren, maar de belangstelling is zo groot men nu tot en met 22 januari terecht kan voor topstukken van onder anderen Hendrick Goltzius, Jacques de Gheyn en Abraham Bloemaert.