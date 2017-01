Harlem Nocturne neemt muzikaal het jaar door

Prfoto De onderwerpen en gebeurtenissen die aan bod komen in het muzikale jaaroverzicht bij Harlem Nocturne

HAARLEM - De jubileumvoorstelling die Harlem Nocturne in 2015 gaf in de Stadsschouwburg naar aanleiding van het vijfentwintig jarig bestaan smaakte naar meer, vertelt koorlid Peter Bosman.

Door Leontien van Engelen - 10-1-2017, 8:52 (Update 10-1-2017, 9:11)

Het koor verzorgt op 28 januari een avondvullend optreden in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem. ,,We hadden wat nieuwe liedjes en vonden dat we ons optreden wat moesten aankleden. Het moest meer worden dan alleen een serie liedjes achter elkaar.’’ Bij de jubileumvoorstelling in oktober 2015 verzorgde het koor een show met - uiteraard -...