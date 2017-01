Jos Wienen op eerste nieuwjaarsreceptie: Haarlem grijp je kansen

HAARLEM - ,,Haarlem groeit en bloeit. Er liggen kansen, die we ook moeten gebruiken. Om de stad verder uit te bouwen en te verfraaien’’, sprak Jos Wienen tijdens zijn eerste nieuwjaarstoespraak in Haarlem.

Door Jacob van der Meulen - 9-1-2017, 19:22 (Update 9-1-2017, 19:57)

Toegegeven, sprak Wienen. ,,We leven in turbulente tijden. Er zijn tal van ontwikkelingen die mensen met zorg doen kijken naar wat de toekomst brengt. Oorlogen en spanningen in de wereld, aanslagen, angst voor onveiligheid en radicalisering, vluchtelingen en mensen op drift, minder openheid en samenwerking tussen landen, meer nadruk...