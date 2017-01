’Homo’s hebben geen last van moslims’

United Photos/Paul Vreeker

HAARLEM - De Haarlemse VVD-fractievoorzitter Rob de Jong is overgestapt naar de PVV omdat hij als homo een toenemende dreiging voelt van moslims. Zijn daar in Haarlem en omgeving aanwijzingen voor? Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland zegt van niet.

Door Max Sipkes - 10-1-2017, 7:00 (Update 10-1-2017, 7:00)

Vrees VVD’er De Jong berust niet op cijfers, zegt BDK

Ja, het komt voor dat homo’s gepest worden. Dat geldt ook voor lesbische vrouwen, bi-seksuelen en transgenders. Maar neemt dat toe? Zijn er signalen dat moslims daarin een grotere rol spelen? „Nee”, zegt Frederique Janss van het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland stellig. Ze leidt dat af uit klachten die bij haar bureau binnenkomen. Dat zijn er niet meer of minder dan in andere jaren.

Rob de Jong betoogde in onder meer de Volkskrant dat het, door de instroom van moslims, onaangenamer wordt voor LHBT-ers. „Geen wonder dat die allemaal rechtser worden”, was zijn conclusie. Met zijn overstap naar de PVV verwacht hij iets te kunnen betekenen voor „het falende immigratiebeleid.”

Frederique Janss merkt er niets van dat moslims zich vaker openlijk negatief uiten. Ze weet van voorlichtingsbijeenkomsten dat ook onder christenen en joden negatieve denkbeelden over ’seksuele diversiteit’ bestaan. Maar, zegt ze, „veruit de meeste mensen in Nederland houden dat voor zich. Die hebben geen behoefte om dat uit te dragen.”

Tijdens thema-bijeenkomsten signaleert de directeur van het bureau dat er geen taboe bestaat om het over andere seksuele geaardheden te hebben. „Dat geldt zeker ook voor moslims. Het gesprek daarover verloopt vaak open.”

Wel ziet het bureau, dat met regelmaat peilingen doet in de LHBT-gemeenschap, dat hun emancipatie nog niet voltooid is. Als je kijkt over een groot aantal jaren is er heel veel veranderd. Toch voelen veel LHBT-ers nog schroom. Ofwel om hand in hand over straat te gaan of het op het werk bespreekbaar te maken of het in de familie te bespreken. Nog steeds geeft een op de drie mensen aan daar in meer of mindere mate tegen aan te lopen. „De emancipatie loopt enorm traag, maar we gaan niet achteruit.”

Het bureau signaleert wel dat uitingen op sociale media er soms flink inhakken. Die voeden het gevoel van onveiligheid. Dat geldt op veel meer terreinen. Het bureau probeert soms te reageren op discriminerende uitingen maar dat is met de bezetting van vier mensen vrijwel onbegonnen werk.