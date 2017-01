Help, de krant!

De afgelopen tien jaar had ik de eer en het plezier om burgemeester van onze mooie stad Haarlem te mogen zijn. Het was een voorrecht om gedurende zo’n lange periode dagelijks met de stad bezig te zijn en alles en iedereen te leren kennen.

Haarlem is niet alleen mooi vanwege de monumentale gebouwen, de musea en de evenementen, maar ook door de grote betrokkenheid van veel van onze inwoners. Er staan altijd mensen klaar die gedreven worden door liefde en hartstocht voor de stad.

Of het nou gaat om het in standhouden van ons cultureel erfgoed, het laten draaien van verenigingen of het organiseren van festiviteiten, steeds tref je belijdende Haarlemmers die eraan bijdragen dat onze stad tot de populairste steden van het land behoort.

Ze staan daarmee in de traditie van honderden jaren burgerkracht die Haarlem heeft gemaakt tot wat het nu is. Een van de instituten die aan het succes van Haarlem heeft bijgedragen is ons Haarlems Dagblad. Ik ben trots op onze krant. De oudste krant van Nederland!

Belangrijk

Net als vroeger draagt de krant nog steeds bij aan de ontwikkeling van Haarlem. En wel door Haarlemmers met elkaar te verbinden. Dankzij de krant kunnen wij het lokale en regionale nieuws met elkaar delen en onze opinie vormen.

De krant brengt immers onder woorden en in beeld wat er allemaal speelt in de stad. Dat geeft betrokkenheid en trots en dat motiveert mensen om zich ook voor de stad en voor elkaar in te zetten.

Maar minstens zo belangrijk is dat de krant ook mensen bij de les houdt door onafhankelijk en kritisch te kijken wat er in de gemeenschap gebeurt. Door de andere kant van de medaille te laten zien of door de spiegel voor te houden.

Op het stadhuis is de publieke opinie een belangrijke factor bij het nemen van besluiten. En die publieke opinie wordt voor een belangrijk deel verzorgd door het Haarlems Dagblad. Door achtergronden te schetsen, door zaken uit te pluizen en kritische mensen een podium te bieden.

Bestaansrecht

Het is niet voor niets dat de vrijheid van drukpers in onze Grondwet staat. Die is bedoeld om de onafhankelijke pers de mogelijkheid te geven om zich als waakhond van de democratie te manifesteren. Helaas gaat het financieel niet goed met de krant en zijn er door het moederbedrijf grote bezuinigingen aangekondigd.

Daardoor komt de journalistieke kwaliteit en op den duur wellicht het bestaansrecht van de krant onder druk te staan. In het ergste geval eindigt de fiere oudste krant van Nederland als inlegvelletje in de Telegraaf. En dat willen we niet.

Daarom roep ik het moederbedrijf op om de historie en de positie van het Haarlems Dagblad te respecteren en de krant als zelfstandige titel voort te laten bestaan. En misschien kan het gemeentebestuur overwegen om de nieuwe inwoners te verblijden met een proefabonnement om hen zo welkom te heten en te betrekken bij de stad.

Want wat mij betreft mag het Haarlems Dagblad nooit verloren gaan. De krant hoort al eeuwen bij de stad. Zoals de Bavo bij de Grote Markt.

Bernt Schneiders, oud-burgemeester van Haarlem en waarnemend burgemeester van Bloemendaal.