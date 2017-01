Kwajongens ‘versieren’ boom met toiletpapier

Foto: Politie

HAARLEM - De politie in Haarlem heeft zaterdagavond drie jongens staande gehouden nadat zij een boom hadden ingepakt in toiletpapier. Op Facebook vraagt de politie haar volgers wat een passende straf zou zijn.

Agenten hadden zaterdagavond net een aangifte van een woninginbraak opgenomen in de Zuiderpolder toen zij een aantal jongens zagen rennen in de Solidarnoscstraat. Dit trok hun aandacht. Zij volgden de jongens en konden hen even verderop staande houden. Een buurtbewoner verklaarde dat de groep verantwoordelijk was voor de situatie op de foto.