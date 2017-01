Eigenzinnige topnoteringen bij boekhandels

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Daan van der Valk bij de top tien over 2016 van boekhandel De Vries. ,,Mak en Van der Zijl passen bij ons publiek.”

HAARLEM - ’Judas’ van Astrid Holleeder is in deze regio het best verkochte boek van het afgelopen jaar.

Door Annemieke Windt stadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 7-1-2017, 7:06 (Update 7-1-2017, 7:06)

De biografie waarin de zus van crimineel Willem Holleeder met hem afrekent wordt volgens boekverkopers zowel door liefhebbers van misdaadverhalen als door literaire lezers gelezen. De lijst van het CPNB met boeken die het afgelopen jaar absolute bestsellers waren wordt op 19 januari gepubliceerd. Een rondgang langs acht boekhandels in de regio levert een eigen lijst op van boeken die in 2016 goed zijn...