Skylar Potma verslaat vader

United Photos/Paul Vreeker Skylar Potma: ,,Ik was vijf toen ik voor het eerst met trimvest en regulator het water in ging.”

BLOEMENDAAL - Of Skylar Potma met elf jaar de jongste Nederlandse is die haar duikbrevet heeft gehaald, durft haar moeder niet te zeggen. Wel is zeker dat ze haar vader met een jaar verslagen heeft.

Door Annemieke Windt - 6-1-2017, 18:05 (Update 6-1-2017, 18:15)

,,Hij was in 1971 twaalf jaar oud toen hij zijn open water duikbrevet haalde”, vertelt moeder Marianne van Duin. Skylar gebruikte de kerstvakantie van de familie op Bonaire om haar PADI te halen, waardoor ze nu overal ter wereld in open water mag duiken. Ze is aan...