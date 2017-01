Jeugd Schalkwijk blijft relschoppen

HAARLEM - Alle inzet ten spijt: het aantal meldingen over jeugdoverlast in Schalkwijk laat nog steeds een fors stijgende lijn zien. Politie en gemeente noteerden vorig jaar tegen de 2000 klachten over jongeren, waarvan een derde afkomstig uit Schalkwijk.

Door Jacob van der Meulenj.van.der.meulen@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 17:39 (Update 6-1-2017, 17:39)

Het terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. In Haarlem-Noord had dat wél succes. Een overlastgevende jeugdgroep in Delftwijk verdween uit het straatbeeld. De intensieve aanpak was ook succesvol in het centrum. Maar Haarlem-Oost en Schalkwijk vormen nog...